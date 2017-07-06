В Забайкальском крае дети госпитализированы из-за отравления в оздоровительном лагере

В настоящее время в больнице находятся 12 человек.

Чита. В оздоровительном лагере «Аргунь» Читинского района с признаками отравления госпитализированы 12 человек. В больнице находятся дети в возрасте от 7 до 15 лет, пишет РТ.

По данным различных СМИ, им поставлен диагноз инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени. Десять из пострадавших находятся в краевой инфекционной больнице, двое – в городской больнице Читы. Причины возникновения заболевания пока неизвестны.

В настоящее время за детьми установлено медицинское наблюдение. В лагере проводится эпидемиологическое расследование. СУ СКР по Забайкальскому краю назначило доследственную проверку обстоятельств произошедшего.