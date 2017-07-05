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      В Сочи фотографы выдавали за панду крашеного чау-чау

      18:41, 05 июля, 2017
      Новичок
      18:41, 05 июля, 2017
      Новичок
      76
      0
      #Прокуратура\n#животные\n#Сочи\n#собаки\n#панды\n#обезьяны
      Фото: pixabay.com
      76
      0

      Туристов снимали рядом с собакой за деньги.  

      Сочи. Краснодарский край. Собаку породы чау-чау покрасили под панду в Сочи. На фоне «экзотического» животного за деньги фотографировали туристов, пишет Лента.ру.  

      Факт обмана отдыхающих установила природоохранная прокуратура по результатам проверки. Также в Сочи фотографы предлагали сделать снимки на память с обезьяной и ослом. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли у владельцев документы на животных и не подвергают ли они их жестокому обращению.  

      По данным из соцсетей, с «детенышем панды», измученным жарой, туристам предлагали сфотографироваться на смотровой площадке у села Монастырь в Адлерском районе.

      18:41, 05 июля, 2017
      Новичок
      76
      0
      #Прокуратура\n#животные\n#Сочи\n#собаки\n#панды\n#обезьяны

       

       

       

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