В Сочи фотографы выдавали за панду крашеного чау-чау

Туристов снимали рядом с собакой за деньги.

Сочи. Краснодарский край. Собаку породы чау-чау покрасили под панду в Сочи. На фоне «экзотического» животного за деньги фотографировали туристов, пишет Лента.ру.

Факт обмана отдыхающих установила природоохранная прокуратура по результатам проверки. Также в Сочи фотографы предлагали сделать снимки на память с обезьяной и ослом. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли у владельцев документы на животных и не подвергают ли они их жестокому обращению.

По данным из соцсетей, с «детенышем панды», измученным жарой, туристам предлагали сфотографироваться на смотровой площадке у села Монастырь в Адлерском районе.