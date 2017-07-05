В Карачаево-Черкесии из подтопленной гостиницы спасли около 80 детей

Из берегов вышла река Аманауз, которую переполнило ливнями.

Домбай. Карачаево-Черкесия. Из-за ливней на Северном Кавказе едва не пострадали дети. Около 80-и юных постояльцев подтопленной гостиницы пришлось эвакуировать спасателям, пишут «Известия».

Инцидент произошел в поселке Домбай, рядом с которым находится одноименный альпинистский лагерь, воспетый Юрием Визбором. Из-за сильных ливней река Аманауз вышла из берегов и затопила улицы.

Потоки приблизились к гостинице «Адель», где находились на отдыхе 77 детей и 5 взрослых. Всех их эвакуировали в гостиницу «Таулу», сообщили в Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.