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      В Хакасии пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

      10:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      10:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      246
      0
      #дети\n#оружие\n#Хакасия\n#ребенок\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      246
      0

      В результате инцидента пострадал девятилетний мальчик.

      Усть-Абакан. В Хакасии пьяный мужчина открыл стрельбу по детям, игравшим около его дома. В результате ранен девятилетний мальчик,   сообщается в пресс-службе СУ СКР по региону. 

      По предварительным данным мужчина в момент стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения. Агрессию по отношению к детям вызвал отказ в требовании убрать мусор около дома, где они играли. Через некоторое время мужчина произвел выстрелы из пневматического пистолета. В результате один из детей получил пулевое ранение мягких тканей правой голени. 

      В настоящее время пострадавший ребенок доставлен в больницу. Виновник стрельбы задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. 

      10:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      246
      0
      #дети\n#оружие\n#Хакасия\n#ребенок\n#стрельба

       

       

       

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