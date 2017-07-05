В результате инцидента пострадал девятилетний мальчик.

Усть-Абакан. В Хакасии пьяный мужчина открыл стрельбу по детям, игравшим около его дома. В результате ранен девятилетний мальчик, сообщается в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным мужчина в момент стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения. Агрессию по отношению к детям вызвал отказ в требовании убрать мусор около дома, где они играли. Через некоторое время мужчина произвел выстрелы из пневматического пистолета. В результате один из детей получил пулевое ранение мягких тканей правой голени.

В настоящее время пострадавший ребенок доставлен в больницу. Виновник стрельбы задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия.