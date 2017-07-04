В Кемеровской области более 350 детей экстренно вывезли из оздоровительного лагеря

Причиной эвакуации стал сероводород, найденный в пробах питьевой воды сотрудниками Роспотребнадзора.

Кемерово. Из оздоровительного лагеря Новокузнецкого района экстренно вывезли более 350 детей. Причиной стал сероводород, обнаруженный в пробах питьевой воды, пишет ИА REGNUM.

Анализ воды из скважины и пищеблока был сделан сотрудниками Роспотребнадзора во время неплановой проверки учреждения. Помимо этого отмечается, что в лагере не проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.

В настоящее время корпуса на территории лагеря опечатаны. Дети в срочном порядке доставлены домой.