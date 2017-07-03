Лодка с детьми перевернулась в Челябинской области

В результате инцидента утонули 10-летняя девочка и 2-летний мальчик, а также двое взрослых мужчин.

Челябинская область. Перегруженная лодка «Казанка» перевернулась на озере Максимка в Чесменском районе. В результате инцидента погибли 10-летняя девочка и 2-летний мальчик, а также двое взрослых мужчин. Ведутся поиски мужчины и мальчиков 8 и 15 лет, сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, сотрудники ведомства предполагают, что мужчина с детьми плыли по озеру на алюминиевой лодке. В тот момент, когда судно перевернулось, на помощь тонущим направились родственники, находившиеся на берегу. Но, к сожалению, они также погибли.

Помимо этого, по информации СМИ, отмечается, что водоем, где произошел инцидент, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодке. Как пишет РГ, несколько человек все же решили воспользоваться лодкой, находившейся на берегу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают водолазы. Всего в поисках участвуют 76 человек и 23 единицы техники.