Попавшего в смертельное ДТП в Татарстане водителя автобуса взяли под охрану

Меры безопасности приняты на тот случай, если кто-то из родственников жертв трагедии решит с ним «разобраться».

Казань. Республика Татарстан. Полиция взяла под круглосуточную охрану водителя автобуса «Неоплан», находившегося за рулем в момент трагического ДТП с многочисленными жертвами в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас мужчина находится в больнице. Второй водитель автобуса и человек, управлявший грузовиком, задержаны. Следственные действия с ними пока не проводятся.

«Водитель находится под охраной органов МВД в настоящее время. Естественно с ним органы МВД уже пообщались и сейчас они осуществляют охрану на тот случай, если будет прецедент на тот случай, если кто-то из родственников погибших захочет разобраться с, по их мнению, виновником", - цитирует «Интерфакс» заместителя главврача Республиканской клинической больницы Сергея Кривошапко.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Правоохранительные органы задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП.

По одной из версий, которую озвучили в региональном управлении Следственного комитета России по Татарстану, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Кроме того, среди возможных причин трагедии рассматривается сон за рулем, а также то, что мужчина не смог справится с управлением при обгоне.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 14 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск. Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

В главном управлении МЧС России по Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что среди погибших и пострадавших были жители Удмуртии.

Номера «горячей линии» региональных управлений МЧС России: В Татарстане -(843) 227-46-96, 227-45-63. В Самарской области -(846) 337-72-82. В Удмуртской Республике -(83412) 51-45-50



