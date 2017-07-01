В Москве и центральных регионах России из-за гроз и урагана пострадали 22 человека

Сообщается также о двух погибших.

Москва. До 22 выросло число пострадавших из-за гроз, ливней и ветра в Центральной России. Об этом пишет РБК со ссылкой на другие СМИ и источники в экстренных службах.

Сообщается также о двух погибших от ударов молний. Один трагический случай произошел в Москве, другой – в Подмосковье. Пострадали от разгула стихии в столице 16 человек, 12 из них были госпитализированы.

Гибель москвича во время грозы подтвердил ранее Сергей Собянин. Мэр столицы также написал в социальной сети, что, по его данным, в больницах находятся 4 человека.

Стихия нанесла значительный материальный ущерб. Только в Москве повалено порядка 1200 деревьев, свыше 12 тысяч жителей центральных регионов остались без электричества. В столице 1 июля задержано около 450 авиарейсов. Еще 130 вылетов отменили из-за непогоды накануне.

Ухудшение погоды ожидается в ближайшее время и в Удмуртии. Об этом предупредили в ГУ МЧС по республике.