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      В Москве и центральных регионах России из-за гроз и урагана пострадали 22 человека

      12:49, 01 июля, 2017
      Новичок
      12:49, 01 июля, 2017
      Новичок
      172
      0
      #грозы\n#авиарейсы\n#Собянин\n#электричество\n#буря\n#гибель людей\n#стихийное бедствие
      Фото: pixabay.com
      172
      0

      Сообщается также о двух погибших.  

      Москва. До 22 выросло число пострадавших из-за гроз, ливней и ветра в Центральной России. Об этом пишет РБК со ссылкой на другие СМИ и источники в экстренных службах.  

      Сообщается также о двух погибших от ударов молний. Один трагический случай произошел в Москве, другой – в Подмосковье. Пострадали от разгула стихии в столице 16 человек, 12 из них были госпитализированы.  

      Гибель москвича во время грозы подтвердил ранее Сергей Собянин. Мэр столицы также написал в социальной сети, что, по его данным, в больницах находятся 4 человека.  

      Стихия нанесла значительный материальный ущерб. Только в Москве повалено порядка 1200 деревьев, свыше 12 тысяч жителей центральных регионов остались без электричества. В столице 1 июля задержано около 450 авиарейсов. Еще 130 вылетов отменили из-за непогоды накануне.

      Ухудшение погоды ожидается в ближайшее время и в Удмуртии. Об этом предупредили в ГУ МЧС по республике.

      12:49, 01 июля, 2017
      Новичок
      172
      0
      #грозы\n#авиарейсы\n#Собянин\n#электричество\n#буря\n#гибель людей\n#стихийное бедствие

       

       

       

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