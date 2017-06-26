Автобус с детьми перевернулся в Иркутской области

В результате инцидента пострадали 15 человек

Иркутская область. Автобус, перевозивший артистов детского ансамбля из Читы, перевернулся в Слюдянском районе Иркутской области. В результате инцидента 15 человек пострадали, пишет ИА REGNUM.

По предварительной информации, всего в салоне автобуса находилось 30 человек. 15 из них получили травмы различной степени тяжести. Двое взрослых из числа пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пока данных о состоянии их здоровья нет.

В настоящее время на месте инцидента работают медицинские службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.