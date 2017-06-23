В Адыгее выпускницу одной из школ обвинили в якобы незаконном получении медали

Об этом стало известно благодаря видео со скандальной речью, произнесенной на церемонии вручения медалей.

Майкоп. Выпускницу средней школы №1 Тахтамукайского района республики обвинили в якобы незаконном получении медали. Об этом заявила одна из выпускниц, произнеся скандальную речь на церемонии вручения медалей и выложив видео в одну из социальных сетей. Ролик вызвал широкое обсуждение со стороны общественности, пишет РГ.

Находясь на сцене актового зала, выпускница поблагодарила учителей за «их труд» и сообщила о том, что одна из ее одноклассниц «получила медаль незаслуженно», так как является дочерью местного чиновника.

За первые сутки число просмотров перевалило за 10 тысяч, а пользователи оставили свыше 600 комментариев. Большинство из них поддержали девушку, совершившую поступок.

В настоящее время о скандале стало известно министру образования и науки Адыгеи Анзауру Керашеву. По его решению создана специальная комиссия, которая изучит все обстоятельства присуждения медали за успехи в учебе. Итоги проверки комиссии станут известны в ближайшее время.

У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?... Добавляю информацию, потому что часто задают один и тот же вопрос. Её перевели к нам в этом году. О том, что она медалистка, весь класс узнал за пару дней до вручения. Сделала т.к. потому что по-другому дело бы замяли. Тут смысл в том, что это наглость. Куда надо заявления написаны.