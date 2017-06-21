В Северной Осетии произошел сход селя

В результате стихийного бедствия перекрыта Транскавказкая магистраль.

Тамиск. В Алагирском районе Северной Осетии произошел сход селя. В результате стихийного бедствия перекрыта для движения автомобильного транспорта Транскавказкая магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Помимо этого, по информации СМИ, сход селя вызван сильными ливнями. В результате разгула стихии без электроэнергии, водопровода и газоснабжения остались три населенных пункта: села Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг.

Как пишут Известия.ру, помимо этого из-за ливней и последующих паводков смыло мосты через реки Цахсадыком и Цраудон, в результате чего пострадали берегоукрепительные сооружения. Это привело к тому, что вода начала затекать в подвалы расположенных рядом домов.

В настоящее время в Алагирском районе Северной Осетии объявлен режим ЧС.