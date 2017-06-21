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      В Северной Осетии произошел сход селя

      10:03, 21 июня, 2017
      Новичок
      10:03, 21 июня, 2017
      Новичок
      123
      0
      #МЧС\n#чрезвычайная ситуация\n#стихийное бедствие\n#Северная Осетия
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      В результате стихийного бедствия перекрыта Транскавказкая магистраль.

      Тамиск. В Алагирском районе Северной Осетии произошел сход селя. В результате стихийного бедствия перекрыта для движения автомобильного транспорта Транскавказкая магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии.

      Помимо этого, по информации СМИ, сход селя вызван сильными ливнями. В результате разгула стихии без электроэнергии, водопровода и газоснабжения остались три населенных пункта: села Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг. 

      Как пишут Известия.ру, помимо этого из-за ливней и последующих паводков смыло мосты через реки Цахсадыком и Цраудон, в результате чего пострадали берегоукрепительные сооружения. Это привело к тому, что вода начала затекать в подвалы расположенных рядом домов. 

      В настоящее время в Алагирском районе Северной Осетии объявлен режим ЧС.

       

      10:03, 21 июня, 2017
      Новичок
      123
      0
      #МЧС\n#чрезвычайная ситуация\n#стихийное бедствие\n#Северная Осетия

       

       

       

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