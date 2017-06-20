В Москве обнаружили медвежонка, просидевшего в машине несколько дней

Животное находилось в специальном вольере, угрозы для окружающих не несло.

Москва. В одном из гаражно-строительных кооперативов российской столицы обнаружили медвежонка, просидевшего в машине несколько дней. Животное находилось в специальном вольере, нарушений в его перевозке не зафиксировано, пишут Известия.ру.

В тоже время отмечается, что, по информации разных СМИ, причины подобного содержания хищника до конца неизвестны.

Помимо этого предполагается, что найденный медвежонок является цирковым. Но к какому коллективу принадлежит не установлено. Ранее в СМИ поступала информация, что животное может входить в труппу Международного театрально-культурного центра Славы Полунина. Однако сотрудники учреждения опровергли эту информацию, сообщив, что в штате числятся только клоуны.

О состоянии здоровья животного в настоящее время не уточняется.