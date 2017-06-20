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      В Москве обнаружили медвежонка, просидевшего в машине несколько дней

      12:32, 20 июня, 2017
      Новичок
      12:32, 20 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #цирк\n#животные\n#Москва\n#происшествие\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      Животное находилось в специальном вольере, угрозы для окружающих не несло.

      Москва. В одном из гаражно-строительных кооперативов российской столицы обнаружили медвежонка, просидевшего в машине несколько дней. Животное находилось в специальном вольере, нарушений в его перевозке не зафиксировано, пишут Известия.ру

      В тоже время отмечается, что, по информации разных СМИ, причины подобного содержания хищника до конца неизвестны.

      Помимо этого предполагается, что найденный медвежонок является цирковым. Но к какому коллективу принадлежит не установлено. Ранее в СМИ поступала информация, что животное может входить в труппу Международного театрально-культурного центра Славы Полунина. Однако сотрудники учреждения опровергли эту информацию, сообщив, что в штате числятся только клоуны. 

      О состоянии здоровья животного в настоящее время не уточняется. 

      12:32, 20 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #цирк\n#животные\n#Москва\n#происшествие\n#медведи

       

       

       

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