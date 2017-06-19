Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить нарушения в Минобрнауки

У аудиторов государственного органа возникли вопросы, касающиеся распределения субсидий и финансовых трат

Москва. Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в Минобрнауки. Как пишет РБК, аудиторы выявили сомнительные расходы в бюджетной отчетности ведомства.

Речь идет о некорректном распределении субсидий между регионами на сумму 2,4 млрд рублей и неправомерных тратах еще 2,2 млрд.

В частности, Минобрнауки неправомерно выдало Псковскому государственному университету 240 млн рублей на не одобренную правительством покупку некоего объекта незавершенного строительства и землю.

В настоящее время официальных подтверждений от Генпрокуратуры не поступало. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство изучит и учтет все замечания Счетной палаты.