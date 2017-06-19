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      Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить нарушения в Минобрнауки

      12:37, 19 июня, 2017
      Новичок
      12:37, 19 июня, 2017
      Новичок
      270
      0
      #Минобрнауки\n#нарушения\n#расходы\n#отчётность\n#субсидии\n#Генпрокуратура
      Фото: pixabay.com
      270
      0

      У аудиторов государственного органа возникли вопросы, касающиеся распределения субсидий и финансовых трат

      Москва. Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в Минобрнауки. Как пишет РБК, аудиторы выявили сомнительные расходы в бюджетной отчетности ведомства. 

      Речь идет о некорректном распределении субсидий между регионами на сумму 2,4 млрд рублей и неправомерных тратах еще 2,2 млрд. 

      В частности, Минобрнауки неправомерно выдало Псковскому государственному университету 240 млн рублей на не одобренную правительством покупку некоего объекта незавершенного строительства и землю. 

      В настоящее время официальных подтверждений от Генпрокуратуры не поступало. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство изучит и учтет все замечания Счетной палаты. 

      12:37, 19 июня, 2017
      Новичок
      270
      0
      #Минобрнауки\n#нарушения\n#расходы\n#отчётность\n#субсидии\n#Генпрокуратура

       

       

       

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