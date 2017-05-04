Семья с двумя маленькими детьми пропала на пути из Москвы в Петербург

Заявление в полицию подал родственник пропавших.

Санкт-Петербург. Семья с двумя детьми выехала из Москвы в Подпорожский район Ленинградской области и пропала. Со 2 мая до настоящего времени никто не выходил на связь, сообщается на сайте Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило от 67-летнего местного жителя. Он сообщил, что 2 мая 2017 года его 43-летний сын со своей 32-летней женой и двумя детьми (4 и 6 лет) выехали из Москвы в поселок Кадыченская Подпорожского района Ленинградской области.

На сегодняшний день их местонахождение неизвестно. Сотрудники полиции приняли меры по розыску пропавших.