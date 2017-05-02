Священник-байкер и его брат погибли в ДТП в Ульяновской области

Всего авария унесла жизни троих людей.

Баратаевка. Ульяновская область. На 15-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск произошло массовое ДТП с участием двух мотоциклов и легкового автомобиля. Среди погибших оказался настоятель храма Святой Татьяны в поселке Октябрьском Ульяновской области игумен Флавиан (Лапухов), его брат и 44-летний водитель «Рено», пишет «Лайф».

По данным правоохранительных органов, 1 мая двое мужчин двигались по трассе на мотоциклах «Хонда». При обгоне они выехали на встречную полосу, где столкнулись с автомобилем «Рено». От полученных травм байкеры скончались на месте. Водитель «Рено» также погиб, его пассажиры получили травмы.

Погибшие браться проживали в Баратаевке.

Полиция устанавливает детали случившегося. Кровь мотоциклистов проверят на содержание алкоголя.