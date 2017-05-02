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      Священник-байкер и его брат погибли в ДТП в Ульяновской области

      19:37, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #ДТП\n#Ульяновская область\n#мотоциклы\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      174
      0

      Всего авария унесла жизни троих людей.

      Баратаевка. Ульяновская область. На 15-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск произошло массовое ДТП с участием двух мотоциклов и легкового автомобиля. Среди погибших оказался настоятель храма Святой Татьяны в поселке Октябрьском Ульяновской области игумен Флавиан (Лапухов), его брат и 44-летний водитель «Рено», пишет «Лайф».

      По данным правоохранительных органов,  1 мая двое мужчин двигались по трассе на мотоциклах «Хонда». При обгоне они выехали на встречную полосу, где столкнулись с автомобилем «Рено». От полученных травм байкеры скончались на месте. Водитель «Рено» также погиб, его пассажиры получили травмы.

      Погибшие браться проживали в Баратаевке.

      Полиция устанавливает детали случившегося. Кровь мотоциклистов проверят на содержание алкоголя.

      19:37, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #ДТП\n#Ульяновская область\n#мотоциклы\n#происшествие\n#гибель людей
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