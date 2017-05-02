На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами

В результате инцидента пострадавших нет.

Москва. На Севастопольском проспекте в Москве загорелся троллейбус с пассажирами. Находившиеся в салоне люди покинули транспортное средство еще до прибытия подразделений, сообщается в «Твиттере» Главного Управления МЧС по Москве.

«Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что наряд скорой помощи осмотрел водителя. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Огонь ликвидировали. Пострадавших нет.

Движение общественного транспорта по Севастопольскому проспекту выполняется без задержек.