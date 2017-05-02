  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами

      10:47, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      10:47, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #МЧС\n#транспорт\n#Москва\n#пожар
      Фото: youtube.com / кадр из видео
      142
      0

      В результате инцидента пострадавших нет.

      Москва. На Севастопольском проспекте в Москве загорелся троллейбус с пассажирами. Находившиеся в салоне люди покинули транспортное средство еще до прибытия подразделений, сообщается в «Твиттере» Главного Управления МЧС по Москве.

      «Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

      Спасатели добавили, что наряд скорой помощи осмотрел водителя. Медицинская помощь ему не потребовалась.

      Огонь ликвидировали. Пострадавших нет.

      Движение общественного транспорта по Севастопольскому проспекту выполняется без задержек.

      РИА Новости on Twitter

      На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами https://t.co/g05Nh7diVN https://t.co/b7hvv6nAqf

      10:47, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #МЧС\n#транспорт\n#Москва\n#пожар
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа