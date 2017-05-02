В результате инцидента пострадавших нет.
Москва. На Севастопольском проспекте в Москве загорелся троллейбус с пассажирами. Находившиеся в салоне люди покинули транспортное средство еще до прибытия подразделений, сообщается в «Твиттере» Главного Управления МЧС по Москве.
«Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что наряд скорой помощи осмотрел водителя. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Огонь ликвидировали. Пострадавших нет.
Движение общественного транспорта по Севастопольскому проспекту выполняется без задержек.
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На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами https://t.co/g05Nh7diVN https://t.co/b7hvv6nAqf