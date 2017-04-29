Режим чрезвычайной ситуации объявили в Сибири из-за лесных пожаров

В регионах бушуют пожары, которые оставляют людей без крова, уничтожая населенные пункты.

Улан-Удэ. Бурятия. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Сибирском федеральном округе. Сухая ветренная погода привела к возрастанию количества лесных пожаров, сообщает официальный сайт МЧС России.

«На территории трех районов Иркутской области, трех районов Республики Бурятия в результате неосторожного обращения с огнем произошел переход пожаров на жилые дома и постройки. В Республике Бурятия пострадал 41 жилой дом, в Иркутской области - 57. Из пострадавших в населенных пунктах эвакуированы 443 человека, из которых 435 размещены в пунктах временного размещения», - сказал на экстренном заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧСглава МЧС России Владимир Пучков.

В пятницу, 28 апреля, сильный пожар произошел в селе Черемушки Прибайкальского района. Ветер раздул огонь, который, предположительно развели для пала травы, сообщает региональный портал МЧС Бурятии. В итоге сгорело 21 строение, из них 17 жилых домов. Жителей села временно разместили в школу поселка Гремячинск. Остановит распространение огня удалось с помощью авиации МЧС – борт Ил-76 сбросил в зоне пожара 42 тонны воды.

Во время действия режима чрезвычайной ситуации запрещена заготовка леса, власти могут ограничить посещение лесов, разведение открытого огня. К ликвидации пожаров могут привлекать все аварийно-спасательные службы, вне зависимости от формы собственности.

Напомним, накануне 86 домов сгорели в деревне Бубновка Киренского района Иркутской области.