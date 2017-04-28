Жители Томска спасли ребенка из горящей квартиры, растянув рекламный баннер

Приехавшие пожарные потушили пламя.

Томск. В Томске в многоэтажном доме на седьмом этаже на Иркутском тракте произошел пожар. В этот момент в домен находился ребенок 2008 года рождения, сообщает РИА «Томск».

В четверг вечером, 27 апреля, очевидцы помогли мальчику покинуть горящую квартиру до приезда пожарных. Они растянули рекламный баннер на козырьке дома, чтобы мальчик выпрыгнул.

«Происходило все быстро. Мы ехали с работы с напарником Кириллом. Увидели, что столпился народ. Увидели мальчика на балконе. Из окна шел дым, мальчик сидел на балконе и плакал. Спросили, вызвали ли пожарных. <…> Через минуту-полторы на балконе тоже начало загораться. Мальчик начал сильнее паниковать, и мы поняли, что нужно что-то делать», – рассказал один из участников «спасательной операции» Вадим Половкин.

«Баннер пытались растянуть, но было непонятно, выдержит или нет. Выбежал мужчина с пледом, мы схватили плед, в это время еще женщина выбежала – только успели плед растянуть, как мальчик прыгнул. На самом деле, было очень страшно, меня до сих пор трясет. Очень страшно брать ответственность, боялся, выдержат ли руки, ведь ребенок маленький, а высота большая», – добавил он.

Вадим отметил, что выпрыгнувший мальчик поначалу лежал и не двигался, «видимо, был шок», потом начал приходить в себя и заплакал. «Мы начали его успокаивать, потом отнесли подальше, потому что сверху начало падать стекло. Спросили: болит – не болит? Вроде все было нормально. <…> Поднялась поисково-спасательная служба. Вопросов не задавали – ребенка на носилки положили и унесли», – рассказал Вадим.

По словам очевидца, мальчик был в квартире один и хотел разогреть еду в микроволновке, но «что-то произошло».

Как пишет «ФедералПресс», пожарные приехали в течение 14 минут и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 22,5 кв. м. Выгорели стены, потолок и мебель.

Специалисты занимаются выяснением причины пожара.