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      Жители Томска спасли ребенка из горящей квартиры, растянув рекламный баннер

      09:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #Томск\n#ребенок\n#происшествие\n#пожар\n#тушение пожара
      Фото: youtube.com / кадр из видео
      114
      0

      Приехавшие пожарные потушили пламя.

      Томск. В Томске в многоэтажном доме на седьмом этаже на Иркутском тракте произошел пожар. В этот момент в домен находился ребенок 2008 года рождения, сообщает РИА «Томск».

      В четверг вечером, 27 апреля, очевидцы помогли мальчику покинуть горящую квартиру до приезда пожарных. Они растянули рекламный баннер на козырьке дома, чтобы мальчик выпрыгнул.

      «Происходило все быстро. Мы ехали с работы с напарником Кириллом. Увидели, что столпился народ. Увидели мальчика на балконе. Из окна шел дым, мальчик сидел на балконе и плакал. Спросили, вызвали ли пожарных. <…> Через минуту-полторы на балконе тоже начало загораться. Мальчик начал сильнее паниковать, и мы поняли, что нужно что-то делать», – рассказал один из участников «спасательной операции» Вадим Половкин.

      «Баннер пытались растянуть, но было непонятно, выдержит или нет. Выбежал мужчина с пледом, мы схватили плед, в это время еще женщина выбежала – только успели плед растянуть, как мальчик прыгнул. На самом деле, было очень страшно, меня до сих пор трясет. Очень страшно брать ответственность, боялся, выдержат ли руки, ведь ребенок маленький, а высота большая», – добавил он.

      Вадим отметил, что выпрыгнувший мальчик поначалу лежал и не двигался, «видимо, был шок», потом начал приходить в себя и заплакал. «Мы начали его успокаивать, потом отнесли подальше, потому что сверху начало падать стекло. Спросили: болит – не болит? Вроде все было нормально. <…> Поднялась поисково-спасательная служба. Вопросов не задавали – ребенка на носилки положили и унесли», – рассказал Вадим.

      По словам очевидца, мальчик был в квартире один и хотел разогреть еду в микроволновке, но «что-то произошло».

      Как пишет «ФедералПресс», пожарные приехали в течение 14 минут и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 22,5 кв. м. Выгорели стены, потолок и мебель.

      Специалисты занимаются выяснением причины пожара.

      г.Томск. Пожар прыжок с горящей квартиры

      Uploaded by Василий васильев on 2017-04-27.

      09:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #Томск\n#ребенок\n#происшествие\n#пожар\n#тушение пожара
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