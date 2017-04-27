В Черном море российский разведывательный корабль столкнулся с африканским судном

Судно Черноморского флота получило пробоину.

Турция. Исследовательское российское судно Черноморского флота «Лиман» столкнулось с кораблем «Ашот-7» под флагом африканской республики Того в Черном море. Происшествие случилось в юго-западной части моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор, сообщает телеканал Russia Today.

В результате столкновения у «Лимана» образовалась пробоина ниже ватерлинии. Пострадавших среди экипажа нет.

Береговая охрана Турции сообщила о спасении всех членов экипажа «Лиман». Всего эвакуировали 78 человек.