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      В Черном море российский разведывательный корабль столкнулся с африканским судном

      16:15, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:15, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      173
      0
      #авария\n#эвакуация\n#море\n#корабли\n#флот\n#происшествие
      Фото: ru.wikipedia.org
      173
      0

      Судно Черноморского флота получило пробоину.

      Турция. Исследовательское российское судно Черноморского флота «Лиман» столкнулось с кораблем «Ашот-7» под флагом африканской республики Того в Черном море. Происшествие случилось в юго-западной части моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор, сообщает телеканал Russia Today.

      В результате столкновения у «Лимана» образовалась пробоина ниже ватерлинии. Пострадавших среди экипажа нет.

      Береговая охрана Турции сообщила о спасении всех членов экипажа «Лиман». Всего эвакуировали 78 человек.

      16:15, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      173
      0
      #авария\n#эвакуация\n#море\n#корабли\n#флот\n#происшествие
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