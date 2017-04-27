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      В Самарской области столкнулись 14 автомобилей

      13:19, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:19, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #ДТП\n#Самарская область\n#авария\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#пострадавшие
      Фото: 63.мвд.рф
      165
      0

      По данным полиции, у большегруза отказали тормоза.

      Жигулевск. Самарская область. ДТП с 14 транспортными средствами произошло на федеральной автодороге М-5 Урал в Жигулевске. По версии полиции, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, который двигался на спуск, сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.

      «В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека (пострадавших нет), и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке», - говорится в сообщении.

      По предварительным данным, четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Дети в ДТП не пострадали.

      На месте происшествия работают три экипажа ДПС.

      Информация об участниках аварии и пострадавших уточняется. 

      13:19, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #ДТП\n#Самарская область\n#авария\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#пострадавшие
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