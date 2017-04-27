В Самарской области столкнулись 14 автомобилей

По данным полиции, у большегруза отказали тормоза.

Жигулевск. Самарская область. ДТП с 14 транспортными средствами произошло на федеральной автодороге М-5 Урал в Жигулевске. По версии полиции, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, который двигался на спуск, сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.

«В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека (пострадавших нет), и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Дети в ДТП не пострадали.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС.

Информация об участниках аварии и пострадавших уточняется.