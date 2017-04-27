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      Скончалась вторая альпинистка, сорвавшая с Эльбруса

      12:05, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:05, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      227
      0
      #несчастный случай\n#горы\n#Эльбрус\n#гибель людей\n#падение
      Фото: pixabay.com
      227
      0

      Погибшие работали гидами.

      Эльбрус. Кавказ. Пострадавшая женщина, сорвавшаяся с Эльбруса, скончалась. Погибшие альпинисты работали гидами, сообщает «Взгляд», ссылаясь на слова начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева.

      Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались с высоты 4900 метров на Эльбрусе. Спасатели МЧС, прибывшие на место происшествия, зафиксировали смерть мужчины. Женщина, получившая многочисленные травмы, на тот момент была живой.

      12:05, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      227
      0
      #несчастный случай\n#горы\n#Эльбрус\n#гибель людей\n#падение
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