Скончалась вторая альпинистка, сорвавшая с Эльбруса

Погибшие работали гидами.

Эльбрус. Кавказ. Пострадавшая женщина, сорвавшаяся с Эльбруса, скончалась. Погибшие альпинисты работали гидами, сообщает «Взгляд», ссылаясь на слова начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева.

Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались с высоты 4900 метров на Эльбрусе. Спасатели МЧС, прибывшие на место происшествия, зафиксировали смерть мужчины. Женщина, получившая многочисленные травмы, на тот момент была живой.