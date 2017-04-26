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      «Батальон Имама Шамиля» взял на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

      09:30, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:30, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#Питер\n#террористы
      Фото: twitter.com/rt_russian
      43
      0

      В сообщении указывается, что исполнитель взрыва выполнял приказ «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка).

      Санкт-Петербург. Малоизвестная группировка «Батальон Имама Шамиля» приписала себе теракт, совершенный в Санкт-Петербурге. По словам террористов, взрыв был осуществлен по приказу лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка), сообщают «Известия».

      В своем заявлении террористы упомянули исполнителя теракта Акбарджона Джалилова, являющегося членом «Батальона», который совершил самоподрыв по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

      В сообщении также указывается требование преступной группировки, которое связано с выводом российских войск из Сирии и угрозой совершить новые террористические акты.

      Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. На месте трагедии погибли 11 человек, трое скончались в агонирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью. 21 апреля стало известно, что количество жертв возросло до 16 человек, включая смертника.

      По версии следствия, исполнителем теракта является Акбарджон Джалилов, совершивший самоподрыв, а организаторами – уроженец Киргизии Аброр Азимов и его брат Акрам Азимов. 

      09:30, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#Питер\n#террористы
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