«Батальон Имама Шамиля» взял на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

В сообщении указывается, что исполнитель взрыва выполнял приказ «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка).

Санкт-Петербург. Малоизвестная группировка «Батальон Имама Шамиля» приписала себе теракт, совершенный в Санкт-Петербурге. По словам террористов, взрыв был осуществлен по приказу лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка), сообщают «Известия».

В своем заявлении террористы упомянули исполнителя теракта Акбарджона Джалилова, являющегося членом «Батальона», который совершил самоподрыв по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

В сообщении также указывается требование преступной группировки, которое связано с выводом российских войск из Сирии и угрозой совершить новые террористические акты.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. На месте трагедии погибли 11 человек, трое скончались в агонирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью. 21 апреля стало известно, что количество жертв возросло до 16 человек, включая смертника.

По версии следствия, исполнителем теракта является Акбарджон Джалилов, совершивший самоподрыв, а организаторами – уроженец Киргизии Аброр Азимов и его брат Акрам Азимов.