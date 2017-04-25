На петербуржца завели уголовное дело за отсутствие «Шипов»

Первоначально сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге на водителя-инструктора завели уголовное дело за езду без знака «Шипы». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает «Газета.Ру».

По словам вице-председателя Комитета по защите прав автовладельцев Александра Холодова, который представляет интересы водителя, инспекторы ДПС остановили инструктора 13 апреля на улице Школьной. В тот момент в автомобиле находился обвиняемый вместе со своим учеником. Сотрудники ДПС потребовали показать содержимое багажника без понятых. В ходе досмотра выяснилось, что огнетушитель и аптечка просрочены и сломан противотуманный фонарь.

В результате сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении с пометкой о запрете на эксплуатацию автомобиля и отпустили его.

Через несколько минут его остановил тот же экипаж, но уже в сопровождении следователя. Водителю предъявили, что на автомобиле отсутствует знак «Шипы».

На инструктора завели уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.