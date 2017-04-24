Две мошенницы довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Злоумышленницы похитили у него около 60 тыс. рублей.

Екатеринбург. В квартире дома на Комсомольской улице в Екатеринбурге нашли тело ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после того, как две мошенницы украли у него около 60 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Тело ветерана обнаружили в пятницу, 21 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Полицейские начали опрашивать соседей, родственников и знакомых погибшего.

Следователи устанавливают личности женщин, которые ограбили пенсионера, и уточняют причины смерти ветерана.