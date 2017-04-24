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      Две мошенницы довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

      17:35, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:35, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      173
      0
      #ветераны\n#кража\n#мошенничество\n#смерть\n#происшествие
      Фото: torange.biz
      173
      0

      Злоумышленницы похитили у него около 60 тыс. рублей.

      Екатеринбург. В квартире дома на Комсомольской улице в Екатеринбурге нашли тело ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после того, как две мошенницы украли у него около 60 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

      Тело ветерана обнаружили в пятницу, 21 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Полицейские начали опрашивать соседей, родственников и знакомых погибшего.

      Следователи устанавливают личности женщин, которые ограбили пенсионера, и уточняют причины смерти ветерана.

      17:35, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      173
      0
      #ветераны\n#кража\n#мошенничество\n#смерть\n#происшествие
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