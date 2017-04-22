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      Американские СМИ: российские бомбардировщики кружат у побережья Аляски

      11:50, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      11:50, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
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      0
      #США\n#авиация\n#Россия
      Фото: Википедия
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      Телеканал CNN сообщил, что самолеты четвертую ночь подряд совершают полеты у полуострова.

      Аляска. США. Американский телеканал CNN сообщил, что российские бомбардировщики кружат у побережья Аляски. Как пишут Вести, в СМИ отметили, что самолеты четвертую ночь подряд совершают полеты у полуострова.

      На перехват российских самолетов были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

      В российском военном ведомстве подтвердили, что два самолета действительно патрулировали побережье Аляски, и их сопровождали истребители американских ВВС. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами.

      Между тем, в Белом Доме отметили, что Дональд Трамп в курсе российских полетов. По его словам, в этом нет ничего необычного. США тоже проводят патрулирования в международном воздушном пространстве, и это законно, пояснили в администрации президента.

      11:50, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      101
      0
      #США\n#авиация\n#Россия
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