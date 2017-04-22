Американские СМИ: российские бомбардировщики кружат у побережья Аляски

Телеканал CNN сообщил, что самолеты четвертую ночь подряд совершают полеты у полуострова.

Аляска. США. Американский телеканал CNN сообщил, что российские бомбардировщики кружат у побережья Аляски. Как пишут Вести, в СМИ отметили, что самолеты четвертую ночь подряд совершают полеты у полуострова.

На перехват российских самолетов были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В российском военном ведомстве подтвердили, что два самолета действительно патрулировали побережье Аляски, и их сопровождали истребители американских ВВС. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами.

Между тем, в Белом Доме отметили, что Дональд Трамп в курсе российских полетов. По его словам, в этом нет ничего необычного. США тоже проводят патрулирования в международном воздушном пространстве, и это законно, пояснили в администрации президента.