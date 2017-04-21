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      Личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске установлена

      15:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      216
      0
      #ФСБ\n#смерть\n#происшествие\n#нападение
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      216
      0

      Им оказался 18-летний неонацист.

      Хабаровск. Личность напавшего на УФСБ в Хабаровске установлена. Им оказался житель Хабаровского края 1999 года рождения, который предположительно был неонацистом, сообщает «Интерфакс».

      «Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - заявили представители Центра общественных ФСБ в России.

      Оперативно-следственные действия продолжаются.

      Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ по Хабаровскому краю. В результате погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один посетитель получил ранения. Нападавшего уничтожили. 

      Хабаровск нападение на управление ФСБ

      Uploaded by BluePrint on 2017-04-21.

      15:10, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      216
      0
      #ФСБ\n#смерть\n#происшествие\n#нападение
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