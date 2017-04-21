Личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске установлена

Им оказался 18-летний неонацист.

Хабаровск. Личность напавшего на УФСБ в Хабаровске установлена. Им оказался житель Хабаровского края 1999 года рождения, который предположительно был неонацистом, сообщает «Интерфакс».

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - заявили представители Центра общественных ФСБ в России.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ по Хабаровскому краю. В результате погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один посетитель получил ранения. Нападавшего уничтожили.