В результате нападения на приемную УФСБ в Хабаровске погибли два человека

Нападавшего уничтожили.

Хабаровский край. Неизвестный напал на приемную УФСБ в Хабаровске. В результате сотрудник ведомства и посетитель погибли, сообщает «Медуза». Еще один посетитель получил ранения.

Нападавшего удалось уничтожить.

«Двадцать первого апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приёмной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», — сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Вокруг здания выставили оцепление. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.