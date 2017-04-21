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      В результате нападения на приемную УФСБ в Хабаровске погибли два человека

      13:50, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:50, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      146
      0
      #ФСБ\n#смерть\n#происшествие\n#нападение\n#стрельба
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      146
      0

      Нападавшего уничтожили.

      Хабаровский край. Неизвестный напал на приемную УФСБ в Хабаровске. В результате сотрудник ведомства и посетитель погибли, сообщает «Медуза». Еще один посетитель получил ранения.

      Нападавшего удалось уничтожить.

      «Двадцать первого апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приёмной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», — сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

      Вокруг здания выставили оцепление. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. 

      Опубликовано видео с места взрыва у здания УФСБ по Хабаровскому краю

      Очевидцы сообщили о взрыве, который прогремел 21 апреля в Хабаровске. Телеканал "360" публикует видео с места происшествия. По предварительным данным, взрыв произошел в здании, где расположено управление УФСБ по Хабаровскому краю.

      13:50, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      146
      0
      #ФСБ\n#смерть\n#происшествие\n#нападение\n#стрельба
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