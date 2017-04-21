Мебельный цех загорелся в Челябинской области

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Челябинская область. В поселке Бажово Копейского городского округа Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 1500 квадратных метров на частном предприятии по производству мебели. Сообщение о ЧП поступило 21 апреля в 04:21, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, горел мебельный цех. Он представлял угрозу дальнейшего распространения пламени на другие здания. Благодаря оперативной работе спасателей и наличия необходимого количества техники удалось локализовать огонь за два часа.

«Пожар достаточно сложный по масштабам, большая площадь. Много горючих материалов. Работать на этом объекте придется долго. На полную ликвидацию с проливкой и разборкой конструкций может потребоваться несколько часов. Но жителям поселка волноваться не стоит, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет», - сообщили пожарные, работающие на месте ЧП.

К тушению пожара привлекли 60 человек и 21 единицу техники. В результате пожара никто не пострадал.