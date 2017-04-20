Против подростка, повредившего 11 автомобилей во Владивостоке, возбудили уголовное дело

Его обвиняют в неправомерном завладении транспортным средством.

Владивосток. В отношении 17-летнего жителя Владивостока, который повредил 11 автомобилей во дворе дома 29 по улице Анны Щетининой, возбудили уголовное дело. Ему предъявляют обвинение по статье «неправомерное завладение транспортным средством», сообщается на официальном портале Управления МВД России по Приморскому краю.

По данным полиции, подросток похитил ключи от «Тойота Краун» в автомастерской и скрылся на машине в неизвестном направлении. Правонарушитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и повредил 11 автомашин, припаркованных на придомовой территории.

Ранее сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).