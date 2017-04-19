Душевнобольной ростовчанин напал с молотком на врачей «скорой»

Для его госпитализации пришлось вызвать другую бригаду.

Ростов-на-Дону. Житель Ростова-на-Дону, состоящий на учете у психиатра, напал с молотком на фельдшеров скорой помощи. В среду, 19 апреля, в 6:48 поступил вызов от родственников душевнобольного ростовчанина, сообщается на официальном портале Администрации Ростова-на-Дону.

«На место выехала специализированная бригада. Но пациент оказал сопротивление и нанес удар молотком одному из фельдшеров, второй также пострадал – резаная рана головы», - говорится в сообщении.

Пострадавших врачей доставили в больницу для оказания помощи. К буйному пациенту выехала другая бригада «скорой» и госпитализировала его.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону начал доследственную проверку.