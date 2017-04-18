В Чечне отец сделал смертельную инъекцию двухлетнему ребенку

Так он хотел вылечить ребенка от простуды.

Грозный. Двухлетний мальчик умер после укола, а его годовалая сестра находится в тяжелом состоянии в Ачхой-Мартановской районной больнице в Чечне. К таким последствиям привели действия жителя Чечни с медицинским образованием, решившим самостоятельно вылечить детей от простуды, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике.

«По предварительным данным, 14 апреля 2017 года в Ачхой-Мартановскую районную больницу были доставлены двухлетний мальчик и его годовалая сестра с ухудшением состояния здоровья от инъекции укола», - говорится в сообщении ведомства.

У детей диагностировали анафилактический шок, аллергическую реакцию на медицинский препарат.

Проводится доследственная проверка.