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      В Чечне отец сделал смертельную инъекцию двухлетнему ребенку

      14:58, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:58, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      1193
      0
      #дети\n#смерть\n#заболевание\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      1193
      0

      Так он хотел вылечить ребенка от простуды.

      Грозный. Двухлетний мальчик умер после укола, а его годовалая сестра находится в тяжелом состоянии в Ачхой-Мартановской районной больнице в Чечне. К таким последствиям привели действия жителя Чечни с медицинским образованием, решившим самостоятельно вылечить детей от простуды, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике.

      «По предварительным данным, 14 апреля 2017 года в Ачхой-Мартановскую районную больницу были доставлены двухлетний мальчик и его годовалая сестра с ухудшением состояния здоровья от инъекции укола», - говорится в сообщении ведомства.

      У детей диагностировали анафилактический шок, аллергическую реакцию на медицинский препарат.

      Проводится доследственная проверка.

       

      14:58, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      1193
      0
      #дети\n#смерть\n#заболевание\n#происшествие
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