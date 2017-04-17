Пьяный подросток протаранил 11 автомобилей во Владивостоке

Пострадавших в инциденте нет.

Владивосток. 16-летний подросток устроил 8 ДТП с припаркованными вдоль дороги автомобилями во дворе дома 29 по улице Анны Щетининой. В результате происшествия 11 машин получили повреждения, сообщает Управление МВД по Приморскому краю.

Информация о происшествии поступила в Госавтоинспекцию Владивостока в воскресенье, 16 апреля, в 21:45. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель машины «Тойота Краун» был пьян. Его направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови подростка.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали административное правонарушение по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, материалы которой направят в специальную комиссию для принятия решения о мерах воздействия на нарушителя и его родителей. Родителям грозит штраф.