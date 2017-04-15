  • $ 56.29 ↓
  • € 59.78 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      118 рыбаков с оторвавшейся льдины спасли в Красноярском крае

      17:27, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:27, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      90
      0
      #Красноярск\n#весна\n#лед
      Фото: pixabay.com
      90
      0

      Их унесло по водохранилищу Березовской ГРЭС.

      Красноярск. Рыбаков унесло на оторвавшейся льдине по водохранилищу Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Спасателям удалось их эвакуировать, пишет «Интерфакс».

      «Произошел отрыв льдины с рыбаками на водохранилище в Шарыповском районе Красноярского края. Спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью лодок. В 16:40 по местному времени эвакуированы все 118 человек», - говорится в сообщении.

      В спасении принимали участие 56 человек и 21 единица техники.

      17:27, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      90
      0
      #Красноярск\n#весна\n#лед
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа