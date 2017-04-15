118 рыбаков с оторвавшейся льдины спасли в Красноярском крае

Их унесло по водохранилищу Березовской ГРЭС.

Красноярск. Рыбаков унесло на оторвавшейся льдине по водохранилищу Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Спасателям удалось их эвакуировать, пишет «Интерфакс».

«Произошел отрыв льдины с рыбаками на водохранилище в Шарыповском районе Красноярского края. Спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью лодок. В 16:40 по местному времени эвакуированы все 118 человек», - говорится в сообщении.

В спасении принимали участие 56 человек и 21 единица техники.