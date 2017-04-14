15 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Петербургом

Пострадавших доставили в районную больницу Тосно.

Ленинградская область. В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры, в результате которого пострадали более 10 человек. Информация об аварии поступила в пятницу, 14 апреля, в 08:20 мск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы. Среди пострадавших детей нет», - передает пресс-служба УГИБДД региона.

На место ДТП прибыли 4 бригады скорой помощи и были привлечены 9 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательного отряда. По данным «Интерфакс», на месте работает вертолет.

Пострадавших госпитализировали в Тосненскую районную больницу и в областную клиническую больницу.