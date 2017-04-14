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      15 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Петербургом

      12:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      75
      0
      #ДТП\n#авария\n#Ленинградская область\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: ru.wikipedia.org
      75
      0

      Пострадавших доставили в районную больницу Тосно.

      Ленинградская область. В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры, в результате которого пострадали более 10 человек. Информация об аварии поступила в пятницу, 14 апреля, в 08:20 мск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

      «По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы. Среди пострадавших детей нет», - передает пресс-служба УГИБДД региона.

      На место ДТП прибыли 4 бригады скорой помощи и были привлечены 9 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательного отряда. По данным «Интерфакс», на месте работает вертолет.

      Пострадавших госпитализировали в Тосненскую районную больницу и в областную клиническую больницу.

      12:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      75
      0
      #ДТП\n#авария\n#Ленинградская область\n#происшествие\n#пострадавшие
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