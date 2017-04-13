Следствие проверит бурятский интернат, где отравились 12 детей

По предварительной информации, это произошло из-за курения спайсов.

Улан-Удэ. Бурятия. В среду, 12 апреля, в инфекционное отделение Селенгинской центральной районной больницы доставили 12 воспитанников ГКОУ «Кабанская СКОШИ» с признаками отравления. Как сообщает Следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия, детям от 9 до 17 лет.

По предварительным данным, воспитанники коррекционной школы пожаловались на плохое самочувствие. У них наблюдалась рвота и другие симптомы отправления. Детей госпитализировали.

В инфекционном отделении им сделали экспресс-тест на наркотики, который показал отрицательные результаты. По данным «ФедералПресс», медсестры больницы подслушали разговор детей о том, что они курили спайсы. Для более точных исследований образцы крови направили в Республиканский наркологический диспансер. Состояние воспитанников оценивается как стабильное.

Все госпитализированные дети проживали в школе-интернате. Еще у двоих учащихся, проживающих в своих семьях, наблюдаются похожие симптомы.

Следователи проводят проверку. В школьной столовой изъяли образцы еды, меню и документы о поставках продукции. Руководство и работников учреждения допрашивают.