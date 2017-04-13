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      Следствие проверит бурятский интернат, где отравились 12 детей

      13:28, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:28, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #дети\n#школьники\n#отравление\n#интернат
      Фото: ru.wikipedia.org
      128
      0

      По предварительной информации, это произошло из-за курения спайсов.

      Улан-Удэ. Бурятия. В среду, 12 апреля, в инфекционное отделение Селенгинской центральной районной больницы доставили 12 воспитанников ГКОУ «Кабанская СКОШИ» с признаками отравления. Как сообщает Следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия, детям от 9 до 17 лет.

      По предварительным данным, воспитанники коррекционной школы пожаловались на плохое самочувствие. У них наблюдалась рвота и другие симптомы отправления. Детей госпитализировали.

      В инфекционном отделении им сделали экспресс-тест на наркотики, который показал отрицательные результаты. По данным «ФедералПресс», медсестры больницы подслушали разговор детей о том, что они курили спайсы. Для более точных исследований образцы крови направили в Республиканский наркологический диспансер. Состояние воспитанников оценивается как стабильное.

      Все госпитализированные дети проживали в школе-интернате. Еще у двоих учащихся, проживающих в своих семьях, наблюдаются похожие симптомы.

      Следователи проводят проверку. В школьной столовой изъяли образцы еды, меню и документы о поставках продукции. Руководство и работников учреждения допрашивают.

      13:28, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #дети\n#школьники\n#отравление\n#интернат
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