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      Солдат-срочник погиб при взрыве мины в Забайкалье

      11:25, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:25, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #армия\n#трагедия\n#солдаты\n#происшествие
      Фото: commons.wikimedia.org
      83
      0

      По факту гибели военнослужащего специальная военная комиссия начала проверку.

      Забайкальский край. Солдат-срочник 1997 года рождения подорвался на мине в Забайкалье. Во вторник, 11 апреля в 08:10 мск его доставили в больницу, пишет «РБК». Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, и несмотря на усилия врачей скончался в 16:15 мск.

      «Из 321-го военного госпиталя Читы к нам сразу же выехали санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов. К экстренному оказанию помощи подключились хирурги нашей больницы. Операция длилась около шести часов», — сообщила главврач Центральной районной больницы Карымского района Татьяна Дульская.

      По данным пресс-службы Восточного военного округа, солдат выполнял обход периметра бывшего склада боеприпасов и увидел неизвестный предмет на земле. Подняв его, предмет взорвался. Срочнику оторвало кисть руки, и он получил множественные осколочные ранения.

      Миндзрав пока не уточнил обстоятельства случившегося. По факту гибели солдата началась проверка. 

      11:25, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #армия\n#трагедия\n#солдаты\n#происшествие
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