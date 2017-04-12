Солдат-срочник погиб при взрыве мины в Забайкалье

По факту гибели военнослужащего специальная военная комиссия начала проверку.

Забайкальский край. Солдат-срочник 1997 года рождения подорвался на мине в Забайкалье. Во вторник, 11 апреля в 08:10 мск его доставили в больницу, пишет «РБК». Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, и несмотря на усилия врачей скончался в 16:15 мск.

«Из 321-го военного госпиталя Читы к нам сразу же выехали санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов. К экстренному оказанию помощи подключились хирурги нашей больницы. Операция длилась около шести часов», — сообщила главврач Центральной районной больницы Карымского района Татьяна Дульская.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, солдат выполнял обход периметра бывшего склада боеприпасов и увидел неизвестный предмет на земле. Подняв его, предмет взорвался. Срочнику оторвало кисть руки, и он получил множественные осколочные ранения.

Миндзрав пока не уточнил обстоятельства случившегося. По факту гибели солдата началась проверка.