Двое российских контрактников погибли в Сирии

По данным министерства обороны России, они подверглись минометному обстрелу боевиков.

Сирия. Минобороны России подтвердило гибель российских военнослужащих в Сирии. Третий контрактник был ранен, сообщает «РБК».

По данным ведомства, военнослужащие погибли в результате нападения боевиков. «Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», — говорится в сообщении министерства обороны России.

Военнослужащих представят к государственным наградам.