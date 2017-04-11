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      Двое российских контрактников погибли в Сирии

      15:27, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:27, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      196
      0
      #Сирия\n#трагедия\n#смерть\n#военные\n#гибель людей
      Фото: mil.ru
      196
      0

      По данным министерства обороны России, они подверглись минометному обстрелу боевиков.

      Сирия. Минобороны России подтвердило гибель российских военнослужащих в Сирии. Третий контрактник был ранен, сообщает «РБК».

      По данным ведомства, военнослужащие погибли в результате нападения боевиков. «Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», — говорится в сообщении министерства обороны России.

      Военнослужащих представят к государственным наградам. 

      15:27, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      196
      0
      #Сирия\n#трагедия\n#смерть\n#военные\n#гибель людей
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