Пять человек погибли в результате ДТП в Орловской области

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Орловская область. Авария, случившаяся на 27 км автодороги «Орел-Брянск», унесла жизни пяти человек. В понедельник, 10 апреля, около 22:40 «водитель автомобиля «ВАЗ» 1973 г.р. выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Ман», под управлением гражданина 1988 г.р.», сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ходе осмотра сотрудники полиции и следственная группа установила, что водитель и четверо пассажиров «ВАЗ» погибли. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. Не исключено возбуждение уголовного дела.