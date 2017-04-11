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      Пять человек погибли в результате ДТП в Орловской области

      09:52, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:52, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      166
      0
      #ДТП\n#авария\n#гибель людей
      Фото: ru.wikipedia.org
      166
      0

      Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

      Орловская область. Авария, случившаяся на 27 км автодороги «Орел-Брянск», унесла жизни пяти человек. В понедельник, 10 апреля, около 22:40 «водитель автомобиля «ВАЗ» 1973 г.р. выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Ман», под управлением гражданина 1988 г.р.», сообщается на сайте регионального управления МВД.

      В ходе осмотра сотрудники полиции и следственная группа установила, что водитель и четверо пассажиров «ВАЗ» погибли. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

      Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. Не исключено возбуждение уголовного дела.

      09:52, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      166
      0
      #ДТП\n#авария\n#гибель людей
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