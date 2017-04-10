Один человек погиб в результате массовой вооруженной разборки на АЗС в Подмосковье

По предварительным данным, происшествие связано с переделом сфер влияния между компаниями-перевозчиками, предоставлявшими транспортные услуги в этом районе.

Московская область. В понедельник днем на трассе М4 «Дон» в Подмосковье произошла перестрелка на парковке возле ресторана, в результате которой один человек погиб, а двое оказались ранены. По предварительным данным, в разборке участвовали 20 человек, сообщает «Газета.Ру».

По данным СМИ, к ресторану подъехала рейсовая маршрутка с 20 мужчинами, требуя у законных перевозчиков прекратить деятельность. После этого они открыли стрельбу, а затем скрылись.

Пострадавших доставили в больницу. Полиция объявила план «Перехват». Возбуждено уголовное дело.