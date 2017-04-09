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      Столкновение поездов на западе Москвы могло произойти из-за отказа тормозов

      14:47, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:47, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Москва\n#авария\n#поезда
      Фото: facebook.com
      148
      0

      Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

      Москва. Столкновение поездов на западе Москвы могло произойти из-за отказа тормозной системы локомотива. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

      Также правоохранители сообщили, что уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

      Столкновение произошло неподалеку от станции Кунцево-2. Также следователи отметили, что версия с пьяным пешеходом, из-за которого могли столкнуться поезда, не подтвердилась.

      По официальной информации, в результате происшествия пострадали более 50 человек, 12 из них госпитализированы. С рельс сошли локомотив пассажирского поезда «Москва-Брест» и 3 вагона электропоезда «Москва-Усово».

      14:47, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Москва\n#авария\n#поезда
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