Столкновение поездов на западе Москвы могло произойти из-за отказа тормозов

Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

Москва. Столкновение поездов на западе Москвы могло произойти из-за отказа тормозной системы локомотива. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

Также правоохранители сообщили, что уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Столкновение произошло неподалеку от станции Кунцево-2. Также следователи отметили, что версия с пьяным пешеходом, из-за которого могли столкнуться поезда, не подтвердилась.

По официальной информации, в результате происшествия пострадали более 50 человек, 12 из них госпитализированы. С рельс сошли локомотив пассажирского поезда «Москва-Брест» и 3 вагона электропоезда «Москва-Усово».