Причиной взрыва у школы в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт

Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ростов-на-Дону. Взрыв возле лицея №5 в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал человек, случился на почве бытового конфликта. С таким заявлением выступил Национальный антитеррористический комитет (НАК), пишут «Известия».

По данным ведомства, взрывное устройство подбросил злоумышленник, который хорошо знал жертву. Мотивом стала личная неприязнь, возникшая некоторое время назад на бытовой почве. «Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», — передает НАК.

Ведомство уточнило, что данный инцидент не является терактом, но все необходимые следственные действия все же проводятся.

Напомним, в четверг, 6 апреля, возле школы № 5 в Ростове-на-Дону случился взрыв. В результате ЧП пострадал один человек. Он лишился кисти и пальцев. По предварительной версии, взрывное устройство было замаскировано под фонарик.