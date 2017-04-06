МЧС опровергло сообщения о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге

Обрушение облицовки произошло в результате проведения строительных работ.

Санкт-Петербург. МЧС опровергло информацию о взрыве, который якобы произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. На одном из верхних этажей 16-этажного дома действительно отсутствует фрагмент стены, внизу разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль, сообщает «Интерфакс».

Обрушение облицовки произошло из-за некачественно выполненных ремонтных работ. Это подтвердил глава администрации Невского района Константин Серов: «Там строительные работы, ничего [серьезного] нет. Пострадавших нет».

В МЧС пояснили: «По неустановленной причине обрушилась часть облицовочного покрытия монолитного дома на проспекте Солидарности. Обрушившейся кирпичной кладкой повредило часть припаркованных машин».

Ранее очевидцы сообщили, что слышали взрыв в 16-этажном здании на проспекте Солидарности, 21. Эта информация не подтвердилась.