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      МЧС опровергло сообщения о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге

      17:47, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:47, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #Питер\n#дом\n#ремонт\n#происшествие
      Фото: vk.com/spb_today
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      Обрушение облицовки произошло в результате проведения строительных работ.

      Санкт-Петербург. МЧС опровергло информацию о взрыве, который якобы произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. На одном из верхних этажей 16-этажного дома действительно отсутствует фрагмент стены, внизу разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль, сообщает «Интерфакс».

      Обрушение облицовки произошло из-за некачественно выполненных ремонтных работ. Это подтвердил глава администрации Невского района Константин Серов: «Там строительные работы, ничего [серьезного] нет. Пострадавших нет».

      В МЧС пояснили: «По неустановленной причине обрушилась часть облицовочного покрытия монолитного дома на проспекте Солидарности. Обрушившейся кирпичной кладкой повредило часть припаркованных машин».

      Ранее очевидцы сообщили, что слышали взрыв в 16-этажном здании на проспекте Солидарности, 21. Эта информация не подтвердилась.

      17:47, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      90
      0
      #Питер\n#дом\n#ремонт\n#происшествие
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