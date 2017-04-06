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      В Крыму задержали украинских рыбаков, нарушивших границу

      13:20, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:20, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #Украина\n#Россия\n#граница\n#рыбалка\n#разведка
      Фото: commons.wikimedia.org
      94
      0

      Капитана судна привлекли к административной ответственности.

      Крым. Моряки-пограничники УФСБ по Республике Крым задержали рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», вышедшее в море под флагом Украины. По данным пресс-службы погрануправления, сейнер нарушил границы и углубился в территориальные воды России на 400 метров, пишет «Российская газета».

      В область инцидента направили российский пограничный сторожевой корабль «Аметист». Досмотровая группа пограничников проверила борт «Рыбака Херсона», опросила капитана и 10 моряков. По данным пограничников, все допрошенные являются гражданами Украины, а сейнер принадлежит судовладельцу ООО «Бара» из Одессы. Он занимался разведкой водных биоресурсов в открытом море.

      Капитана украинского рыболовецкого судна привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы России с наложением штрафа в размере 60 тыс. рублей.

      13:20, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #Украина\n#Россия\n#граница\n#рыбалка\n#разведка
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