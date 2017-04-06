В Крыму задержали украинских рыбаков, нарушивших границу

Капитана судна привлекли к административной ответственности.

Крым. Моряки-пограничники УФСБ по Республике Крым задержали рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», вышедшее в море под флагом Украины. По данным пресс-службы погрануправления, сейнер нарушил границы и углубился в территориальные воды России на 400 метров, пишет «Российская газета».

В область инцидента направили российский пограничный сторожевой корабль «Аметист». Досмотровая группа пограничников проверила борт «Рыбака Херсона», опросила капитана и 10 моряков. По данным пограничников, все допрошенные являются гражданами Украины, а сейнер принадлежит судовладельцу ООО «Бара» из Одессы. Он занимался разведкой водных биоресурсов в открытом море.

Капитана украинского рыболовецкого судна привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы России с наложением штрафа в размере 60 тыс. рублей.