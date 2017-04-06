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      В Санкт-Петербурге обезвредили бомбу, найденную в жилом доме

      12:27, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:27, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      267
      0
      #ФСБ\n#МВД\n#безопасность\n#Питер\n#происшествие
      Фото: ru.wikipedia.org
      267
      0

      Ранее всех жильцов эвакуировали.

      Санкт-Петербурга. Сотрудники Федеральной службы безопасности России и сотрудники МВД обезвредили взрывное устройство, найденное в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно со слов главы администрации Невского района города Константина Серова, сообщает «РБК».

      По данным «Интерфакс», в четверг около 5:00 в доме на Товарищеском проспекте, 22/1 был найден предмет. По предварительным данным, он представлял взрывную опасность. На данный момент устройство обезврежено. 

      12:27, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      267
      0
      #ФСБ\n#МВД\n#безопасность\n#Питер\n#происшествие
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