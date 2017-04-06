В Санкт-Петербурге обезвредили бомбу, найденную в жилом доме

Ранее всех жильцов эвакуировали.

Санкт-Петербурга. Сотрудники Федеральной службы безопасности России и сотрудники МВД обезвредили взрывное устройство, найденное в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно со слов главы администрации Невского района города Константина Серова, сообщает «РБК».

По данным «Интерфакс», в четверг около 5:00 в доме на Товарищеском проспекте, 22/1 был найден предмет. По предварительным данным, он представлял взрывную опасность. На данный момент устройство обезврежено.