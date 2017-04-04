Эклеры с сальмонеллами привели к массовому отравлению в Хакасии

Зарегистрирован 21 случай заболевания сальмонеллезом.

Абаза. Хакасия. В Хакасии в городе Абаза зарегистрирован 21 случай острых кишечных инфекций в период с 30 марта по 3 апреля. По данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением «эклеров с белковым кремом», сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

В число заболевших вошли 10 детей. Заболевания протекают в среднетяжелой клинической форме.

Непригодные в пищу пирожные изготовили на хлебопекарне индивидуального предпринимателя, работающего в Абазе и Таштыпском районе. В ходе проверки выявились множественные нарушения санитарного законодательства при изготовлении кондитерской продукции.

На предприятии не соблюдались требования к поточности технологических процессов, отсутствовали необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Сотрудники компании не проходили гигиеническое обучение и медицинский осмотр.

Управление изъяло нереализованную продукцию. Лабораторные исследования подтвердили факт наличия возбудителей сальмонеллеза. Для устранения очага заболевания организованы санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Деятельность индивидуального предпринимателя приостановили, составлен протокол об административном нарушении. Ситуация остается под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, протекающее как без симптомов, так и в тяжелых формах. Заболевание поражает органы пищеварительного тракта. Заражение обычно происходит при употреблении в пищу блюд из яиц и мяса куриц, непрошедших необходимую термическую обработку.