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      Эклеры с сальмонеллами привели к массовому отравлению в Хакасии

      16:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      27
      0
      #еда\n#Хакасия\n#отравление\n#отравление ребенка
      Фото: commons.wikimedia.org
      27
      0

      Зарегистрирован 21 случай заболевания сальмонеллезом.

      Абаза. Хакасия. В Хакасии в городе Абаза зарегистрирован 21 случай острых кишечных инфекций в период с 30 марта по 3 апреля. По данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением «эклеров с белковым кремом», сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

      В число заболевших вошли 10 детей. Заболевания протекают в среднетяжелой клинической форме.

      Непригодные в пищу пирожные изготовили на хлебопекарне индивидуального предпринимателя, работающего в Абазе и Таштыпском районе. В ходе проверки выявились множественные нарушения санитарного законодательства при изготовлении кондитерской продукции.

      На предприятии не соблюдались требования к поточности технологических процессов, отсутствовали необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Сотрудники компании не проходили гигиеническое обучение и медицинский осмотр.

      Управление изъяло нереализованную продукцию. Лабораторные исследования подтвердили факт наличия возбудителей сальмонеллеза. Для устранения очага заболевания организованы санитарно-противоэпидемические мероприятия.

      Деятельность индивидуального предпринимателя приостановили, составлен протокол об административном нарушении. Ситуация остается под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

      Сальмонеллез — инфекционное заболевание, протекающее как без симптомов, так и в тяжелых формах. Заболевание поражает органы пищеварительного тракта. Заражение обычно происходит при употреблении в пищу блюд из яиц и мяса куриц, непрошедших необходимую термическую обработку.

       

      16:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      27
      0
      #еда\n#Хакасия\n#отравление\n#отравление ребенка
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