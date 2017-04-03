НАК уточнил число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

Жертвами стали 9 человек.

Санкт-Петербург. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что по предварительным данным погибли 9 человек при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. Ранее говорилось о 10 погибших, пишет «РБК». Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Взрыв произошел в 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Позднее НАК сообщил о найденном взрывном устройстве на «Площади восстания», которое удалось обезвредить.

Видео с места трагедии.