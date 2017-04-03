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      НАК уточнил число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

      18:58, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:58, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #взрыв\n#метро\n#гибель людей
      Фото: rbc.ru
      97
      0

      Жертвами стали 9 человек.

      Санкт-Петербург. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что по предварительным данным погибли 9 человек при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. Ранее говорилось о 10 погибших, пишет «РБК». Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

      Взрыв произошел в 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

      Позднее НАК сообщил о найденном взрывном устройстве на «Площади восстания», которое удалось обезвредить.

      Видео с места трагедии

      18:58, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #взрыв\n#метро\n#гибель людей
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