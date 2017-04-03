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      СМИ: в метро Санкт-Петербурга нашли еще одно взрывное устройство

      17:43, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:43, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      80
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#трагедия\n#гибель людей
      Фото: vk.com/kpru
      80
      0

      Оно обнаружено на станции метро «Площадь восстания».

      Санкт-Петербург. Еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство найдено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент экстренные службы обезвреживают его, сообщает «Фонтанка» на своей странице в «Фейсбуке».

      В понедельник днем, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

      По последним данным, пострадали не менее 50 человек, 10 погибших.

      После взрывов возбудили уголовное дело.

      Видео с места трагедии.

      Фонтанка

      На "Площади Восстания" найдено СВУ. Как стало известно "Фонтанке", на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают. Ранее стало известно о двух...

      17:43, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      80
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#трагедия\n#гибель людей
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