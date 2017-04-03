СМИ: в метро Санкт-Петербурга нашли еще одно взрывное устройство

Оно обнаружено на станции метро «Площадь восстания».
Санкт-Петербург. Еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство найдено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент экстренные службы обезвреживают его, сообщает «Фонтанка» на своей странице в «Фейсбуке».
В понедельник днем, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По последним данным, пострадали не менее 50 человек, 10 погибших.
После взрывов возбудили уголовное дело.
Фонтанка
На "Площади Восстания" найдено СВУ. Как стало известно "Фонтанке", на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают. Ранее стало известно о двух...