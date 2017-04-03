СМИ: в метро Санкт-Петербурга нашли еще одно взрывное устройство

Оно обнаружено на станции метро «Площадь восстания».

Санкт-Петербург. Еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство найдено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент экстренные службы обезвреживают его, сообщает «Фонтанка» на своей странице в «Фейсбуке».

В понедельник днем, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По последним данным, пострадали не менее 50 человек, 10 погибших.

После взрывов возбудили уголовное дело.

Видео с места трагедии.