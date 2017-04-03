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      В Комсомольске-на-Амуре пациентка сломала нос врачу скорой

      11:36, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:36, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      86
      0
      #Следственный комитет\n#врач\n#нападение\n#больница
      Фото: ru.wikipedia.org
      86
      0

      Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело.

      Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Жительница Комсомольска-на-Амуре устроила скандал на станции «скорой помощи» и напала на врача. По данным Следственного комитета по Хабаровскому краю, в результате происшествия, случившегося 29 марта, у 55-летней пострадавшей диагностировали закрытый перелом носа.

      Работники скорой помощи вызвали полицию, которая доставила нападавшую в отделение.

      Известно, что подозреваемая неоднократно вызывала врачей на дом и жаловалась на те или иные заболевания. Медики оказывали необходимую медпомощь.

      В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Руководство краевого следственного управления держит под контролем расследование уголовного дела.

      11:36, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      86
      0
      #Следственный комитет\n#врач\n#нападение\n#больница
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