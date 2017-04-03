В Комсомольске-на-Амуре пациентка сломала нос врачу скорой

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело.

Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Жительница Комсомольска-на-Амуре устроила скандал на станции «скорой помощи» и напала на врача. По данным Следственного комитета по Хабаровскому краю, в результате происшествия, случившегося 29 марта, у 55-летней пострадавшей диагностировали закрытый перелом носа.

Работники скорой помощи вызвали полицию, которая доставила нападавшую в отделение.

Известно, что подозреваемая неоднократно вызывала врачей на дом и жаловалась на те или иные заболевания. Медики оказывали необходимую медпомощь.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Руководство краевого следственного управления держит под контролем расследование уголовного дела.