Участник шоу «Танцы» получил черепно-мозговую травму в Дзержинске

Сообщается, что он неудачно упал при выполнении сальто.

Дзержинск. Нижегородская область. Участник шоу «Танцы» получил травму во время выступления на сцене ДК Химиков в Дзержинске в понедельник, 27 марта. 24-летнего работника ООО «Комеди клаб продакшн» сразу же отвезли в больницу, которая отправила сообщение о пострадавшем в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области, сообщает пресс-служба госинспекции.

Во время выступления участник шоу выполнял сальто и неудачно упал. В результате он получил черепно-мозговую травму головы. Степень тяжести вреда здоровья устанавливается.

Официальные источники имени пострадавшего не называют. Как сообщает «РИА Новости», возможно, пострадавшим оказался победитель 3 сезона Дмитрий Щебет. На его странице «ВКонтакте» пользователи активно желают танцору скорейшего выздоровления.

Извещение от работодателя в Гострудинспекцию пока не поступало. Расследование несчастного случая проводится по месту происшествия.