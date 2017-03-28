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      Участник шоу «Танцы» получил черепно-мозговую травму в Дзержинске

      17:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #танцы\n#шоу\n#больница
      Фото: vk.com
      48
      0

      Сообщается, что он неудачно упал при выполнении сальто.

      Дзержинск. Нижегородская область. Участник шоу «Танцы» получил травму во время выступления на сцене ДК Химиков в Дзержинске в понедельник, 27 марта. 24-летнего работника ООО «Комеди клаб продакшн» сразу же отвезли в больницу, которая отправила сообщение о пострадавшем в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области, сообщает пресс-служба госинспекции.

      Во время выступления участник шоу выполнял сальто и неудачно упал. В результате он получил черепно-мозговую травму головы. Степень тяжести вреда здоровья устанавливается.

      Официальные источники имени пострадавшего не называют. Как сообщает «РИА Новости», возможно, пострадавшим оказался победитель 3 сезона Дмитрий Щебет. На его странице «ВКонтакте» пользователи активно желают танцору скорейшего выздоровления.

      Извещение от работодателя в Гострудинспекцию пока не поступало. Расследование несчастного случая проводится по месту происшествия. 

      17:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #танцы\n#шоу\n#больница
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