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      Посетители зоопарка в Калининграде до смерти напугал страуса

      17:55, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:55, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #зоопарк\n#животные\n#трагедия
      Фото: pixabay.com
      44
      0

      Нарушители правил зоосада пытались накормить птицу.

      Калининград. В калининградском зоопарке посетители до смерти напугали страуса. Это случилось, когда публика решила покормить животное, сообщает «НТВ».

      Трагедия произошла накануне, 26 марта. Страус потянулся за едой, но потом испугался. Он резко дернулся назад и ударился головой о перекладину, что привело к перелому основания черепа.

      Администрация зоопарка написала заявление в полицию и письмо в Калининградскую областную думу с просьбой сформировать систему штрафов за нарушения правил поведения в зоопарке. Найти нарушителя планируется с помощью записей с камер видеонаблюдения.

      Африканский страус содержался в вольере на центральной аллее зоопарка. После трагедии площадку решили перестроить: боковые стороны обшить горбылем, а перед фронтальной частью сделать отжим из колючих растений во избежание контакта птиц с посетителями (горбыль - боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную поверхность – прим. ред.).

      17:55, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #зоопарк\n#животные\n#трагедия
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